Этот новый кроссовер Nissan с простым мотором сейчас стоит дешевле «китайцев»

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 2,3 млн рублей

Японский кроссовер Nissan Kicks с хорошим оснащением сейчас можно купить в России, цена начинается от 2,29 млн рублей. За такую сумму автомобиль под заказ готова привезти фирма из Иркутска.

У машины будет тканевый салон, мультифункциональный руль, кондиционер, медиасистема с сенсорным дисплеем. Аналогичный Kicks в Москве стоит 2,485 млн рублей.

За 2 290 000 рублей кроссовер привезет под заказ фирма из Новосибирска. У предлагаемого кроссовера светодиодная оптика, люк в крыше, бесключевой доступ, медиасистема с 8-дюймовым экраном и прочие опции.

Nissan Kicks

В Благовещенске аналогичный автомобиль из наличия продают за 2,6 млн рублей.

Все предлагаемые в РФ Nissan Kicks представлены в леворульной версии. Под капотом простой 124-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 л, вариатор, привод передний.

Для сравнения, официально представленные в РФ соразмерные «китайцы» дороже. Стоимость Chery Tiggo 4 начинается от 2,38 млн рублей, Jetour Dashing – от 2,49 млн рублей.

Nissan Kicks

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Автоновости дня»