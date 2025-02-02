Новые штрафы до 30 тысяч рублей — как их обжаловать?

Михаил Дубровин: штрафы за шум автомобиля можно будет оспорить

Росстандарт сертифицировал комплекс «Эфир», который сможет автоматически выявлять шумные авто и мотоциклы в потоке. Фактические это разрешает использовать этот прибор в ГАИ – прежде всего, в столичном регионе, где «Эфир» пройдет первые тесты. Но вопросов остается еще много.

Корректно ли будет работать эта система? И будет ли у водителя возможность обжаловать штраф за шум, с которым он не согласен?

Михаил Дубровин, адвокат Адвокатской конторы №1 Владимирского филиала ВОКА №1:

– Если исходить из Методики поверки МП 651-24-044 Государственных систем обеспечения единства измерений «Комплексы измерительные уровня шума с фото-видеофиксацией Эфир» от 30.07.2024 года, пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений уровня звука при рабочих условиях эксплуатации составляет +/- 1,5 дБ, что является незначительным показателем, следовательно, исходя из документа, комплекс должен работать корректно.

Однако встает вопрос практической эксплуатации, то есть как будут происходить измерения с учетом посторонних уличных звуков. В любом случае, возможность обжалования остается, так как это административное правонарушение, следовательно, как и любой другой штраф, его можно обжаловать в установленном законом порядке.

Вместе с тем, в качестве доказательственной базы потребуется независимая экспертиза по определению уровня шума от автомобиля/мотоцикла, чтобы подтвердить его в рамках допустимых установленных нормативов. В целом, по моему мнению, введение комплекса «Эфир» нацелено на лиц, которые отступили от заводских характеристик автомобиля или мотоцикла – например, изменили выхлопную систему.

Напомним, «Эфир» – это камера с четырьмя направленными микрофонами, которая может одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля, тем самым определяя источник повышенного шума. Диапазон измерения составляет от 60 до 120 дБ. Вес прибора – 12 кг.

Пока комплекс будут лишь тестировать – чтобы выносить штрафы, нужны поправки в КоАП, причем соответствующие предложения уже вносились в Госдуму два года назад, но были отправлены на доработку. Но если (когда?) поправки внесут, штрафы для нарушителей составят от 5 до 30 тысяч рублей. Впрочем, как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, в Санкт-Петербурге грохочущий транспорт ловили и без поправок в КоАП – используя ручные микрофоны.