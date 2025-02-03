2 л, 245 л.с., АКП 9: новый внедорожник добрался до дилеров в России
Рамный внедорожник Tank 400 начал поступать к российским дилерам
Директор «Авилон Tank» Александр Савельев рассказал, что рамный внедорожник Tank 400 появился у дилеров в России. У новинки две комплектации: Adventure и Premium.
Внешне Tank 400 выделяется массивным бампером и расширенными колесными арками, оригинальной формой светодиодной оптики. Версия Premium предполагает наличие панорамной крыши с люком.
Tank 400
В начальной версии внедорожника уже предусмотрена функция бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора.
Автомобиль оснащается бензиновым 4-цилиндровым двухлитровым мотором мощностью 245 л.с., 9-ступенчатой АКП. Привод только полный.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автостат»
Фото:Tank
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03.02.2025
Фото:Tank
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