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2 л, 245 л.с., АКП 9: новый внедорожник добрался до дилеров в России

Рамный внедорожник Tank 400 начал поступать к российским дилерам

Директор «Авилон Tank» Александр Савельев рассказал, что рамный внедорожник Tank 400 появился у дилеров в России. У новинки две комплектации: Adventure и Premium.

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Внешне Tank 400 выделяется массивным бампером и расширенными колесными арками, оригинальной формой светодиодной оптики. Версия Premium предполагает наличие панорамной крыши с люком.

Tank 400
Tank 400

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В начальной версии внедорожника уже предусмотрена функция бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора.

Автомобиль оснащается бензиновым 4-цилиндровым двухлитровым мотором мощностью 245 л.с., 9-ступенчатой АКП. Привод только полный.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 14886
03.02.2025 
Фото:Tank
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