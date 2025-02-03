Водителям расширили возможности при оформлении электронного извещения о ДТП

В России можно оформить извещения о ДТП по европротоколу на сайтах страховщиков

Возможность оформления электронного извещения о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу появилась в России.

Теперь извещения можно оформлять посредством сайтов и приложений страховых компаний. Соответствующий закон подписал 3 февраля президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что документ можно составить только при наличии у страховщика соответствующих технических возможностей или с использованием информационных систем объединения страховщиков по форме, установленной Банком России.

В России с 2022 года функционирует сервис «Европротокол онлайн», он есть в мобильных приложениях «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО». С его помощью водители, попавшие в аварию, могут оформлять извещения без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных документов. В рамках нового закона у автовладельцев появятся дополнительные возможности.

Напомним, европротокол – это процедура оформления ДТП без вызова сотрудников ГАИ. С ее помощью можно оформить мелкое ДТП с участием двух транспортных средств, если в нем нет пострадавших, у участников происшествия нет разногласий, а также не нанесен ущерб другому имуществу.

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Источник: pnp.ru