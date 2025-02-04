На популярнейший кроссовер объявлены большие скидки

В РФ серьезно подешевели кроссоверы Haval, Evolute, Exeed, Omoda и Jaecoo

Как ранее сообщал «За рулем», в России подешевели кроссоверы сразу нескольких марок. Конечно, среди прочих выделяется электрический Evolute i-Joy, который стал доступнее сразу на 1 220 000 рублей – столько теперь просят за машину 2025 года выпуска в комплектации Standard. Но есть и другие скидки, на которые покупателям стоит обратить внимание.

Так, значительно дешевле стал Haval Jolion, месяц от месяца уверенно входящий в список популярнейших автомобилей российского авторынка. Рекомендованные розничные цены на Джолион 2025 модельного года снижены на 100 тысяч рублей, сообщает источник со ссылкой на данные сервиса CARgument.

Haval Jolion

У бренда Evolute, помимо вышеупомянутых рекордных скидок на i-Joy, замечено снижение цены на электрические седаны i-Pro: скидка на комплектацию Standard 2024 года выросла с 375 000 до 465 380 рублей, и аналогичная скидка установлена на комплектацию 2025 года.

У принадлежащих Chery брендов тоже наблюдается затоваривание: кроссоверы Exeed LX New 2024 года выпуска продаются дешевле на 50-150 тысяч рублей, Exeed RX – аж на 200 тысяч рублей, а прошлогодние Omoda C5 и Jaecoo J8 реализуются со скидками от 90-200 тысяч рублей.

Источник отмечает, что на прошлой неделе дистрибьюторы производителей «продолжили начатое две недели назад», то есть снижали цены и повышали скидки на автомобили. По всей видимости, на российский рынок возвращается давно забытая волна скидок и спецпредложений. Понятно, что по-другому в эпоху выживания сильнейшего быть и не может.

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Источник: Олег Мосеев