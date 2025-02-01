В январе на российском рынке подешевели автомобили пяти марок: что это за модели?

Во второй половине января 2025 года пять марок снизили цены на российском рынке

Автомобильный рынок России продолжает удивлять своими колебаниями. Если первая половина января 2025 года ознаменовалась ростом цен у девяти автобрендов, то вторая внесла коррективы, порадовав покупателей снижением цен сразу у пяти марок. Эксперты агентства «АВТОСТАТ», анализируя данные мониторинга «Цена Авто», подтвердили эту тенденцию.

Наиболее значительные скидки предложила марка BAIC. Практически вся линейка подверглась существенному удешевлению. Например, битопливный седан U5 Plus CNG в комплектациях Luxury MT и Honor подешевел на 150 000 и 375 000 рублей соответственно (-6,7% и -15,3%), достигнув цен в 2 091 000 и 2 041 000 рублей. Бензиновая версия U5 Plus (Luxury MT) стала дешевле на внушительные 375 000 рублей (-18%), теперь она оценивается в 1 705 000 рублей.

Внедорожник BAIC BJ40 также не остался без внимания: скидки составили 475 000 рублей (-10,6% - 10,9%), с новыми ценами в диапазоне 3 875 000 – 4 025 000 рублей. Кроссоверы BAIC X35 (-14,8% - 15,7%), X55 (-12,9% - 14,1%) и X7 (-12,9%) также стали доступнее, получив снижение цен на 350 000, 420 000 и 400 000 рублей соответственно. Кроссовер Х75 подешевел на 400 000 рублей (-12,2% - 13,4%).

Не менее впечатляющие скидки предложила компания SWM. Все три модели бренда почувствовали снижение цен в диапазоне от 17,2% до 34,1%. Кроссовер G01, в зависимости от комплектации, подешевел на 579 500 – 656 400 рублей (-22,5% - 26,3%), с новыми ценами от 1 783 000 до 2 000 000 рублей. Кроссовер G01F стал дешевле на 458,5 – 764,4 тыс. рублей (минус 17,2 – 31,4%). Его новые цены находятся уже в диапазоне от 1 673 000 до 2 207 000 рублей. Кроссовер G05 Pro подешевел на сумму 753,6 – 866,5 тыс. рублей (минус 28,0 – 34,1%) и стоит от 1 580 000 до 1 937 000 рублей.

Kaiyi понизил цены седана E5 в версии Luxury на 135 тысяч (-6%), а стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 2,115 млн рублей.

Цена отечественного электрического кроссовера Evolute i-JOY снизилась на 30,5%. Теперь автомобиль стоит 2 775 000 рублей.

Что касается бренда Haval, его кроссоверы Dargo и Dargo X стали дороже на 100 тысяч, 3 149 000 и 3 699 000 рублей соответственно. Однако, есть и модели цена которых снизилась. Так, кроссовер H3 2024 года выпуска стал дешевле на 3,0 – 3,6% (2 699 000 до 3 199 0000 рублей­). Кроссовер М6 потерял в цене 4,2 – 4,4% и оценивается в 2 179 000 – 2 299 000 рублей. Кроссовер Jolion подешевел на 3,4 – 4,7% (2 049 000 – 2 849 000 рублей).

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Источник: Автостат