Популярный рамный внедорожник резко подешевел: сколько он сейчас стоит

Внедорожник Tank 500 в феврале стал доступнее в России на 300 тыс. рублей

В России стал доступнее премиальный рамный внедорожник Tank 500, теперь на него распространяется прямая выгода в размере 300 тыс. рублей. Скидка предоставляется при покупке нового Tank 500 2024 г. в. в комплектациях Adventure, Premium и BlackTrail.

Tank 500

Так, внедорожник в версии Adventure с учетом скидки стоит теперь 6 749 000 руб. Стоимость в комплектациях Premium, BlackTrail и Urban составляет 7 349 000 руб., 7 949 000 руб. и 6 799 000 руб. соответственно (для гибридного исполнения Urban скидка не предусмотрена)

Tank 500 появился на российском рынке в апреле 2023 года. Он доступен в четырех комплектациях 2024 г. в. и оснащается двумя силовыми агрегатами, один из которых гибридный.

Tank 500

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Источник: Tank