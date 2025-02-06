При покупке авто этого сегмента действуют льготный кредит и субсидии

Названы марки популярных у россиян электрокаров для покупки в кредит

Электромобили Zeekr, АмберАвто, Evolute, Volkswagen, Voyah и Lixiang чаще всего покупали жители России в кредит в 2024 году. Такими данными с «Автостатом» поделились в финтех-компании «Баланс Платформа».

Наиболее популярными электрокарами при покупке в кредит стали модели 001 и 007 от Zeekr, A5 – от АмберАвто, I-Sky, I-Pro и I-Joy – от Evolute, ID.6 Crozz Pro и ID.4 – от Volkswagen, Free EV и Passion – от Voyah, Mega – от Lixiang. Отмечается, что средний размер автокредита на электромобиль в 2024 году превысил 4 млн рублей.

По словам директора департамента развития автокредитования и страхования компании «Баланс Платформа» Екатерины Коновой, у сегмента электрокаров огромный потенциал для развития в России.

«Увеличивая количество зарядных станций, особенно в регионах, государство и частные инвесторы могут снизить барьеры для перехода к электрическому транспорту», – подчеркнула топ-менеджер.

В качестве позитивных изменений Конова назвала программы господдержки, включая льготное кредитование, субсидии и налоговые послабления, благодаря которым владение электрокаром в России становится более доступным.

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Источник: autostat.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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