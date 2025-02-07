В лобовом столкновении легковушки и внедорожника погибли двое: подробности трагедии
Два человека погибли в ДТП в Красноармейском районе Краснодарскго края
Жизни двух человек унесла авария, произошедшая в Красноармейском районе Краснодарского края. Трагедия случилась днем 6 февраля на автодороге Славянск-на-Кубани — Полтавская.
Уточняется, что 67-летний водитель Lada Largus выехал на встречку в том месте, где это разрешено. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомашиной Geely, за рулём которой была 65-летняя женщина.
Оба водителя скончались на месте ДТП до приезда медиков. 67-летняя пассажирка Lada Largus госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
73
07.02.2025
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0