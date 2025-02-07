В лобовом столкновении легковушки и внедорожника погибли двое: подробности трагедии

Два человека погибли в ДТП в Красноармейском районе Краснодарскго края

Жизни двух человек унесла авария, произошедшая в Красноармейском районе Краснодарского края. Трагедия случилась днем 6 февраля на автодороге Славянск-на-Кубани — Полтавская.

Уточняется, что 67-летний водитель Lada Largus выехал на встречку в том месте, где это разрешено. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомашиной Geely, за рулём которой была 65-летняя женщина.

Оба водителя скончались на месте ДТП до приезда медиков. 67-летняя пассажирка Lada Largus госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю