#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасов «недружественных» авто на складах больше нет, это проблема для покупателей?
14 февраля
Запасов «недружественных» авто на складах больше нет, это проблема для покупателей?
Эксперт Васильев: запасы популярных до 2022 г...
Парк культуры и отдыха «Стрелка» на месте впадения реки Которосль в Волгу.
14 февраля
Едем в столицу Золотого кольца — на выходные в Ярославль
«За рулем» составил маршрут для поездки в самый...
Aito Seres М9
14 февраля
Этот роскошный кроссовер признан автомобилем 2024 года в Китае и скоро приедет в Россию
Aito Seres М9 будет русифицирован и выйдет на...

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на 5 улицах Москвы для безопасности движения

Патрулирование в проблемных зонах снижает количество нарушений в Москве

Рекомендуем
Столичные власти напомнили о недопустимости шумной разгрузки товаров в ночные часы

С 10 февраля инспекторы МАДИ будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на:

  • 3-й Магистральной улице
  • улице Летчика Осканова
  • Малой Бронной улице
  • Перервенском бульваре
  • Шереметьевской улице.

Дептранс Москвы напоминает водителям:

  • соблюдайте правила парковки и останавливайтесь только в разрешенных местах;
  • не создавайте помехи для других участников дорожного движения;
  • не подвергайте опасности пешеходов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Усиление контроля позволяет снизить число нарушений – передвижение по городу становится более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

Просим автомобилистов быть ответственными, внимательными и соблюдать правила.

Это помогает избежать создания помех и опасных ситуаций на дороге.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Источник: Дептранс

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:МАДИ
Количество просмотров 85
07.02.2025 
Фото:МАДИ
Поделиться:
Оцените материал:
0