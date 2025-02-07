Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на 5 улицах Москвы для безопасности движения

Патрулирование в проблемных зонах снижает количество нарушений в Москве

С 10 февраля инспекторы МАДИ будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на:

3-й Магистральной улице

улице Летчика Осканова

Малой Бронной улице

Перервенском бульваре

Шереметьевской улице.

Дептранс Москвы напоминает водителям:

соблюдайте правила парковки и останавливайтесь только в разрешенных местах;

не создавайте помехи для других участников дорожного движения;

не подвергайте опасности пешеходов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Усиление контроля позволяет снизить число нарушений – передвижение по городу становится более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

Просим автомобилистов быть ответственными, внимательными и соблюдать правила.

Это помогает избежать создания помех и опасных ситуаций на дороге.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Источник: Дептранс