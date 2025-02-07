Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на 5 улицах Москвы для безопасности движения
Патрулирование в проблемных зонах снижает количество нарушений в Москве
С 10 февраля инспекторы МАДИ будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на:
- 3-й Магистральной улице
- улице Летчика Осканова
- Малой Бронной улице
- Перервенском бульваре
- Шереметьевской улице.
Дептранс Москвы напоминает водителям:
- соблюдайте правила парковки и останавливайтесь только в разрешенных местах;
- не создавайте помехи для других участников дорожного движения;
- не подвергайте опасности пешеходов.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Усиление контроля позволяет снизить число нарушений – передвижение по городу становится более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.
Просим автомобилистов быть ответственными, внимательными и соблюдать правила.
Это помогает избежать создания помех и опасных ситуаций на дороге.
Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.
Источник: Дептранс
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«За рулем»
Фото:МАДИ
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07.02.2025
Фото:МАДИ
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