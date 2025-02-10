Автобус влетел в стоящий грузовик, водитель погиб
На Кубани водитель грузовика Volvo погиб в ДТП с автобусом
В Красноармейском районе на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк пассажирский автобус King Long влетел в припаркованный грузовик Volvo с полуприцепом.
Авария произошла 9 февраля около 9:00. Автобус сбил его водителя, который находился рядом с большегрузом. 52-летний мужчина погиб.
Также травмы получил 43-летний пассажир автобуса. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:Depositphotos
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10.02.2025
Фото:Depositphotos
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