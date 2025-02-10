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В России растет интерес к грузовикам FORLAND

FORLAND 12 пополнил парк техники транспортной компании «КУБ»

ООО «Трансинвест», входящее в дилерскую сеть эксклюзивного дистрибьютора грузовых автомобилей FORLAND в России – АО «МБ РУС», произвело первую поставку новой бортовой платформы со сдвижным тентом на базе шасси FORLAND 12 нижегородской компании «КУБ».

Грузовики FORLAND
Грузовики FORLAND

ООО «КУБ» занимается перевозкой грузов по всей России с 2008 года. В связи с расширением автопарка компания приобрела бортовую платформу со сдвижным тентом на базе шасси FORLAND полной массой 11990 кг. Автомобиль с колесной базой 5750 мм и вместимостью 20 европалет может перевозить грузы весом до 5540 кг. Он оборудован дизельным турбированным двигателем экологического класса «Евро-5» мощностью 209 л. с., объемом 4 460 куб. см и крутящим моментом 760 Н•м, а также 8-ступенчатой МКП.

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«Выбирая новую технику, мы ориентировались сразу на несколько важных для нас параметров: мощный двигатель, экономичный расход топлива, комфорт водителя, грузоподъемность до 12 тонн и, конечно же, оптимальное соотношение цены и качества, – рассказал Алексей Курнавин, генеральный директор ООО «КУБ».

АО «МБ РУС» отмечает высокий интерес к грузовикам FORLAND и активно работает над расширением дилерской сети.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба компании «МБ Рус»

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Ушакова Ирина
Фото:FORLAND
Количество просмотров 43
10.02.2025 
Фото:FORLAND
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