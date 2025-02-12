У одной из самых надежных машин Toyota могут отказать тормоза. Модели есть в РФ

Компания Toyota отзовет более 100 тысяч пикапов Tacoma из-за проблем с тормозами

Компания Toyota оповестила об отзыве 106 тыс. пикапов Tacoma из-за тормозного шланга, который имеет конструктивный изъян, способный привести к серьезным проблемам на дороге.

Уточняется, что задние тормозные шланги Tacoma спроектированы таким образом, чтобы они располагались внутри и близко к ободу колеса. Но зазор такой узкий, что со временем грязь может накапливаться внутри колеса. Это может вызвать повреждение шланга и утечку жидкости. Потеря жидкости уменьшает эффективность торможения и повышает риск ДТП.

Toyota Tacoma

Отзыв касается авто, произведенных с начала 2024 года по настоящее время. В России новые Toyota Tacoma активно продаются по альтернативным каналам. Цена на автомобиль 2024 года из наличия стартует от 9 млн руб. Под заказ такую машину можно приобрести от 7 млн руб.

Toyota Tacoma считается одним из самых надежных автомобилей, согласно результатам различных исследований.

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Источник: Carscoops