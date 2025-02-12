#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
12 февраля
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
Выяснилось, из-за чего Nissan и Honda не...
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
12 февраля
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
В России группа компаний «АГР» анонсировала...
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
12 февраля
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
«Автостат»: жители России купили рекордное...

У одной из самых надежных машин Toyota могут отказать тормоза. Модели есть в РФ

Компания Toyota отзовет более 100 тысяч пикапов Tacoma из-за проблем с тормозами

Компания Toyota оповестила об отзыве 106 тыс. пикапов Tacoma из-за тормозного шланга, который имеет конструктивный изъян, способный привести к серьезным проблемам на дороге.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый кроссовер в России: 7 мест, АКП, полный привод, цена от 3,5 млн

Уточняется, что задние тормозные шланги Tacoma спроектированы таким образом, чтобы они располагались внутри и близко к ободу колеса. Но зазор такой узкий, что со временем грязь может накапливаться внутри колеса. Это может вызвать повреждение шланга и утечку жидкости. Потеря жидкости уменьшает эффективность торможения и повышает риск ДТП.

Toyota Tacoma
Toyota Tacoma

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Отзыв касается авто, произведенных с начала 2024 года по настоящее время. В России новые Toyota Tacoma активно продаются по альтернативным каналам. Цена на автомобиль 2024 года из наличия стартует от 9 млн руб. Под заказ такую машину можно приобрести от 7 млн руб.

Toyota Tacoma считается одним из самых надежных автомобилей, согласно результатам различных исследований.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 10
12.02.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0