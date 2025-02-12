Седан в пяти комплектациях продают со скидкой — акция ограничена по времени

Geely представил бюджетный седан Galaxy L6 EM-i по цене от 1,17 млн рублей

Автобренд Geely анонсировал продажи на китайском рынке седана Galaxy L6 EM-i, оснащенного гибридной силовой установкой Geely Leishen EM-i. Ключевым конкурентом новинки называют BYD Qin L DM-i.

Geely Galaxy L6 EM-i

На старте продаж Geely объявила ограниченную по времени скидку в размере 3000 юаней (примерно 39 тыс. рублей в пересчете на текущий курс) на Galaxy L6 EM-i. Таким образом стартовая цена автомобиля с 89,8 тыс. юаней (примерно 1,17 млн. рублей) снизилась до 79,8 тыс. юаней.

Galaxy L6 EM-i предлагается в пяти вариантах комплектации, скидка на которые действует только до 31 марта 2025 года. Габариты седана: 4782/1875/1489 мм, размер колесной базы – 2752 мм. Автомобиль оснащен гибридной системой Leishen EM-i, это аналог системы DM-i от BYD, она известна топливной экономичностью.

Geely Galaxy L6 EM-i

Совокупный расход топлива Galaxy L6 EM-i составляет всего 2,9 л на 100 км, а запаса хода хватает более, чем на 2000 км. Модель получила литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи с двумя вариантами емкости: 8,5 кВт·ч и 19,09 кВт·ч – с запасом хода 60 км и 140 км соответственно.

Galaxy представляет собой линейку автомобилей для массового потребителя в сегменте гибридных и полностью электрических транспортных средств.

Продажи Geely в 2024 году составили 361 846 единиц, только в декабре прошлого года на рынке реализовано 69 444 экземпляров.

Geely Galaxy L6 EM-i

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: cnevpost.com