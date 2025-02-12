В Россию завезли 286-сильный кроссовер с 8-ступенчатым автоматом — дорого

Volkswagen Touareg с дизельным мотором появился в России ограниченной партией

Новый кроссовер Volkswagen Touareg с дизельным мотором появился на авторынке России. Но количество моделей ограничено, так как речь идет о поставках по параимпорту.

Цены на кроссовер с двигателем объемом 3,0 л и мощностью 286 л.с. варьируются от 15 до 16,8 млн рублей – такая цена относит новинку к люксовому сегменту.

Отмечается, что чувствительные каталитические нейтрализаторы автомобиля требуют топлива не ниже Евро-5, заправка низкокачественным бензином (в случае с бензиновой версией) или дизелем грозит ускоренным износом. Для 3-литрового дизеля характерны риски перелива топлива из-за неисправности форсунок – это может привести к гидроудару.

Volkswagen Touareg

Также есть нарекания к 8-ступенчатой АКП, по словам владельцев, наблюдаются резкие переключения и задержки при старте, в сервисных центрах зафиксированы случаи (7%) с заменой коробки еще на стадии гарантийного периода.

Кроссовер позиционируют как полноразмерный премиум-внедорожник с элементами бизнес-класса и представительских моделей. Несмотря на то что конструкция адаптирована для легкого бездорожья, Touareg остается городским автомобилем с ограниченным оффроуд-потенциалом.

Volkswagen Touareg

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Источник: autonews.ru