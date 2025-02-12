#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
12 февраля
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
Выяснилось, из-за чего Nissan и Honda не...
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
12 февраля
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
В России группа компаний «АГР» анонсировала...
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
12 февраля
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
«Автостат»: жители России купили рекордное...

В Россию привезли популярный кроссовер Nissan нового поколения

В России появился в продаже Nissan Murano нового поколения за 6,28 млн рублей

Во Владивостоке дилер начал продавать новый японский кроссовер Nissan Murano четвертого поколения по цене 6 280 000 руб. Автомобиль в комплектации SV предлагают привезти на заказ из США по схеме параллельного импорта.

Nissan Murano
Nissan Murano
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Экземпляр оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 241 л.с., АКП. Привод полный.

Интерьер Nissan Murano
Интерьер Nissan Murano

Рекомендуем
Новый кроссовер в России: 7 мест, АКП, полный привод, цена от 3,5 млн

У кроссовера есть основные системы помощи водителю, восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора 360° и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, Nissan Murano нового поколения дебютировал в США осенью 2024 года.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 28
12.02.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Murano (10)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Эргономика, круговой обзор
Недостатки:
Маленький багажник
Комментарий:
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.
+1