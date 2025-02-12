В Россию привезли популярный кроссовер Nissan нового поколения
В России появился в продаже Nissan Murano нового поколения за 6,28 млн рублей
Во Владивостоке дилер начал продавать новый японский кроссовер Nissan Murano четвертого поколения по цене 6 280 000 руб. Автомобиль в комплектации SV предлагают привезти на заказ из США по схеме параллельного импорта.
Nissan Murano
Экземпляр оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 241 л.с., АКП. Привод полный.
Интерьер Nissan Murano
У кроссовера есть основные системы помощи водителю, восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора 360° и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Напомним, Nissan Murano нового поколения дебютировал в США осенью 2024 года.
Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.
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Источник: Autonews
Фото:Nissan
28
12.02.2025
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Murano (10)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Эргономика, круговой обзор
Недостатки:
Маленький багажник
Комментарий:
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.
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