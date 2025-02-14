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Китайский бренд прокомментировал нецензурные мемы о названии марки

Bestune прокомментировал созвучность марки с нецензурной лексикой

При правильном произношении название марки Bestune («Бэстюн») не вызывает ассоциаций с нецензурной лексикой. Так представители компании в России прокомментировали широко разошедшиеся мемы.

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Китайская марка провела в РФ рекламную кампанию кроссовера Bestune T90. Из-за особенностей произношения названия бренда актером озвучки многие услышали в рекламном ролике нецензурную брань. В компании объяснили это особенностями индивидуального восприятия и желанием услышать то, чего нет в реальности.

В январе в РФ начались продажи нового кроссовера Bestune T90. Автомобиль доступен в трех комплектациях, на выбор предлагаются две силовые установки. Цена начинается от 2,78 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:FAW Bestune
Количество просмотров 17
14.02.2025 
Фото:FAW Bestune
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