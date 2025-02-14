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АВТОВАЗ: весь модельный ряд Lada признан самым...

Этот бестселлер на авторынке пользуется высоким доверием у покупателей

АВТОВАЗ: весь модельный ряд Lada признан самым ликвидным на вторичном рынке РФ

Первые строчки ежегодного рейтинга ликвидности автомобилей в B-классе занимает отечественный автомобиль Lada. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

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«Lada была и остается ликвидным автомобилем, настоящим способом вложить и приумножить свои сбережения. Традиционная победа Lada в рейтинге сохранности остаточной стоимости «Автостат» снова доказала, что марка пользуется высоким доверием потребителей», – цитирует пресс-служба вице-президента автоконцерна по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

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Рейтинг демонстрирует насколько ликвиден автомобиль, а также насколько он теряет или приобретает в стоимости спустя три года эксплуатации. Рейтинг моделей по сегментам рассчитывают по методике аналитического агентства «Автостат». В 2025 году специалисты исследовали 253 модели и 682 модификации различных марок.

«Первое место в классе «В» занял Lada Largus. Автомобиль, уже не раз лидировавший в рейтинге Residual Value, показал результат в 162,3% (в прошлом году он лидировал с показателем 154%). На втором месте – Lada Vesta, которая, согласно рейтингу, оценивается на вторичном рынке в 135,8% от первоначальной цены. Lada Granta показала результат 135,6%, что означает, что российский бестселлер при перепродаже на вторичном рынке становится на треть дороже», – уточнили в пресс-службе автоконцерна.
Lada Largus
Lada Largus

Также семейство Niva заняло первые два места в сегменте SUV B-класса. Lada Niva Legend лидирует с результатом 130,7%. На втором месте – Lada Niva Travel с итогом 126,9%.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1
14.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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