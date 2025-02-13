Выгода при покупке автомобиля составляет ₽300 тыс. — акция действует до 28 февраля

АВТОВАЗ анонсировал беспрецедентные условия по автокредиту на покупку Lada

Только до конца февраля у россиян есть возможность приобрести некоторые модели АВТОВАЗа в рамках автокредита по ставке 0,01%. О беспрецедентной акции сообщили в пресс-службе отечественного производителя.

«Lada и Авто Финанс Банк предлагают выгодные условия покупки автомобилей в кредит в феврале 2025 года. Среди преимуществ – кредитная ставка от 0,01%, предложения с комфортным ежемесячным платежом, скидки по программе Трейд-ин и действующая госпрограмма автокредитования, позволяющая сэкономить 20% стоимости автомобиля», – говорится в сообщении.

Специальная ставка 0,01% до 28 февраля доступна для моделей Aura, Vesta, Granta, Largus и Niva Travel при внесении первоначального взноса от 50%.

Бизнес-седан Lada Aura в комплектации Premier можно приобрести по цене от 2,299 млн рублей, выгода при кредитовании через программу Lada Finance или в рамках механизма трейд-ин составляет 300 тыс. рублей.

Кроме того, покупателям доступны выгодные предложения по моделям Vesta, Largus, Granta и NIVA Travel. В частности, Lada Vesta с АКП и мотором 1,6 л можно приобрести с выгодой 300 тыс. рублей при оформлении автокредита по цене от 1,275 млн рублей.

Действуют специальные условия для предпринимателей на коммерческие автомобили и лизинг, выгода по которым составляет до 350 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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