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Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта
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Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта

Эксперт Константинов перечислил три минуса езды с пустым топливным баком

Глава департамента механического ремонта АГ «Авилон» Павел Константинов предупредил, что поездки с минимальным количеством бензина в баке могут привести к серьезным поломкам авто.

Кроме опасности остаться без топлива на трассе, велик риск навредить работе топливного насоса, пояснил эксперт.

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При низком уровне горючего в баке система подачи работает с большей нагрузкой, что влечет перегрев и износ насоса. Итогом может стать дорогостоящий ремонт насоса или его полная замена.

На дне бака часто остаются осадок и грязь, которые при малом остатке бензина попадают в систему. Часть загрязнений, несмотря на установленные фильтры, предохраняющие мотор, все равно может попасть в него, что приведет к засорению форсунок, ухудшению работы силового агрегата, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 10
17.02.2025 
Фото:PxHere
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