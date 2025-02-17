Эти автомобили сильнее всего подешевели в феврале

«Автостат»: в феврале изменились цены у машин пяти брендов

В первой половине февраля изменилась стоимость авто пяти марок, официально представленных в РФ. Так, у бренда EXEED подешевели три модели. Кроссовер RX в версии Urban стал дешевле на 200 000 рублей (-4,2%) и стоит 4 550 000 рублей.

Кроссовер LX в версии Business потерял в цене 50 000 рублей (-1,6%), а в исполнении Prestige — 150 000 рублей (-3,9%) (стоимость 3 040 000 и 3 675 000 рублей соответственно).

А у внедорожника VX обе комплектации President подешевели на 480 000 и 580 000 рублей (-7,0% и −8,7%), 6 350 000 и 6 050 000 рублей). У марки SWM подорожал весь модельный ряд на сумму от 104 500 до 165 000 рублей.

На 20 000 рублей стали дороже седан KRS и кросс-хэтчбек KRX у марки Solaris. При этом обе они лишились комплектаций с МКП. Цены первого находятся в диапазоне от 2 180 000 до 2 485 000 рублей, второго – от 2 281 000 до 2 586 000 рублей.

Кроссовер Evolute i-SPACE в топовой версии «Премиум» подорожал на 150 000 рублей (+5,4%), до 2 940 000 рублей. У Haval изменились цены трёх моделей. Одна из них стала дороже на 100 000 рублей, а две другие на столько же подешевели. Так, Haval Jolion 2025 г. в. сейчас стоит от 2 149 000 до 2 949 000 рублей. А Haval Dargo и Dargo X 2024 г. в. стали доступнее на 2,7 – 3,2% (3 049 000 – 3 599 000 и 3 349 000 – 3 549 000 рублей соответственно).

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

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Источник: Автостат