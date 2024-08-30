Недорогой кроссовер нашей сборки: как едет? Какой расход?
Снаружи и внутри SWM G01 пестрит шильдиками с итальянским триколором. Формально имеет право: компания была образована в Италии в 1971 году. Выпускала мотоциклы и уже в 1984‑м прекратила деятельность. Тридцать лет спустя китайский концерн Shineray Group возродил марку сначала для байков, а в 2016 году появились и автомобили SWM.
Интересное комбо: итальянские корни, китайская разработка, а для нас – еще и сборка на калининградском Автоторе. Каждой из трех стран исторически любят попенять на плохое качество. Чего же ждать от этой машины?
Дизайн
Мне бросилась в глаза форма заднего бокового стекла, скопированная с Infiniti. А еще – растянутая колесная база. При длине 4610 мм расстояние между осями 2750 мм. Из-за этого профиль кажется не совсем пропорциональным. Для сравнения: аналогичные параметры Хавейла М6 – 4664 и 2680 мм.
Колеса вроде бы крупные, 225/60 R18, но выглядят несуразно маленькими. Итальянской изысканности нет и в помине.
Передний привод
Техническое наполнение тоже простенькое. Турбина на моторе 1.5 дует без фанатизма, поэтому на выходе – скромные 139 сил. Интересно, что впрыск распределенный, степень сжатия 9,0 – а бензин предписан АИ‑95. Обычно у китайцев всё наоборот. Но я «девяносто пятый» одобряю.
Коробка – 7‑ступенчатый преселектив, хотя чаще на машинах этого ценового сегмента встречается вариатор. Привод только передний. Передняя подвеска – со стойками McPherson, сзади – балка.
На ходу
Двигатель с коробкой не подружены! В ответ на нажатие акселератора – гигантская пауза. Сначала не происходит ничего, затем растут обороты, и коробка начинает искать в своих недрах подходящую передачу. Это точно преселективный робот? У меня на редакционной Весте робот с одним сцеплением раздражает меньше.
В заявленные 13,1 с до сотни верится с трудом. А еще машина при трогании откатывается назад: система удержания на подъеме при небольших углах не срабатывает, как ни продавливай педаль тормоза.
Мы нередко сетуем, что «китайцы» нелинейно реагируют на газ. На фоне G01 почти все они покажутся идеальными: он то «тормозит», то рывком бросается вперед. Есть и легкие подергивания при езде на ровной тяге, как будто мотор слегка троит.
Подвеска тоже озадачила своей «нелинейностью». Она пускай и громко, но вроде бы неплохо переваривает неровности. А потом вдруг на абсолютно таком же «лежачем полицейском» пропустит сильный удар, после которого хочется выйти и проверить колеса.
Плюсы
Положительные черты у SWM G01 есть: у него не провальная шумоизоляция, он уверенно едет по ровному асфальту, не требуя подруливаний даже в асфальтовой колее.
Автомобиль щедр на обогревы (руль и все сиденья). Оснащен адаптированной для России медиасистемой на Андроиде с доступом в интернет, предустановленными сервисами Яндекса и возможностью скачивать любые приложения. При этом система не оторвана от автомобиля: через нее реализуются все настройки – это очень удобно.
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Комплектаций у «ноль-первого» три – по цене от 2,18 до 2,22 млн рублей. Отличаются они только количеством обогревов, потому и разброс всего 40 тысяч рублей.
Будь SWM G01 единственным на нашем рынке предложением с таким сочетанием габаритов, опций и цены, он имел бы шансы на успех. Но на его беду есть уже упомянутый Haval M6, который инженеры явно не обошли вниманием.
Увы, но без доводки новичок устроит только совсем неискушенных водителей.
SWM G01
- Длина / ширина / высота / база 4610 / 1855 / 1725 / 2750 мм
- Объем багажника / со сложенными сиденьями 789 / 1725 л
- Снаряженная / полная масса 1625/1925 кг
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Время разгона 0–100 км/ч 13,1 с
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 102 кВт/139 л. с. при 5600 об/мин; 212 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 52 л
- Расход топлива в смешанном цикле 7,5 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
С ПРИСТАВКОЙ F
Наряду с моделью G01 в России предлагается G01F. Внешне она отличается развитым обвесом (чем-то напоминает задиристый Geely Coolray). Меняются даже внешние габариты: плюс 60 мм к длине и плюс 15 мм к высоте. Но силовой агрегат и его настройки те же.
К измененной внешности прилагается расширенная комплектация. Она богаче на шторки безопасности, несколько ассистентов водителя (без адаптивного «круиза»), камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья и двери багажника. Цена – от 2,42 до 2,46 млн рублей.
Гарантийный срок на SWM – 3 года или 100 тысяч км. ТО нужно проходить раз в 10 тысяч км. Масло в коробке предписано менять каждые 60 тысяч км.
Из необычного: каждые 60 тысяч км или раз в три года – замена топливных шлангов. Странная прибавка к стоимости обслуживания!
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