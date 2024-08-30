Недорогой кроссовер нашей сборки: как едет? Какой расход?

«За рулем» выяснил, чего недостает калининградскому кроссоверу SWM G01

Снаружи и внутри SWM G01 пестрит шильдиками с итальянским триколором. Формально имеет право: компания была образована в Италии в 1971 году. Выпускала мотоциклы и уже в 1984‑м прекратила деятельность. Тридцать лет спустя китайский концерн Shineray Group возродил марку сначала для байков, а в 2016 году появились и автомобили SWM.

Интересное комбо: итальянские корни, китайская разработка, а для нас – еще и сборка на калининградском Автоторе. Каждой из трех стран исторически любят попенять на плохое качество. Чего же ждать от этой машины?

Дизайн

Мне бросилась в глаза форма заднего бокового стекла, скопированная с Infiniti. А еще – растянутая колесная база. При длине 4610 мм расстояние между осями 2750 мм. Из-за этого профиль кажется не совсем пропорциональным. Для сравнения: аналогичные параметры Хавейла М6 – 4664 и 2680 мм.

Колеса вроде бы крупные, 225/60 R18, но выглядят несуразно маленькими. Итальянской изысканности нет и в помине.

Скромный двигатель не стесняется взрослого аппетита. В смешанном цикле необкатанная машина брала немногим меньше 11 л/100 км.

Передний привод

Техническое наполнение тоже простенькое. Турбина на моторе 1.5 дует без фанатизма, поэтому на выходе – скромные 139 сил. Интересно, что впрыск распределенный, степень сжатия 9,0 – а бензин предписан АИ‑95. Обычно у китайцев всё наоборот. Но я «девяносто пятый» одобряю.

Коробка – 7‑ступенчатый преселектив, хотя чаще на машинах этого ценового сегмента встречается вариатор. Привод только передний. Передняя подвеска – со стойками McPherson, сзади – балка.

Медиасистема на Андроиде по умолчанию снабжена некоторыми полезными приложениями. Можно скачать любые дополнительные. Камера заднего вида – посредственного разрешения и с темной картинкой. Есть глюк: не всегда включается динамическая разметка. Блок климат-контроля «слеп» почти всегда. Вдобавок периодически на нем не включается дисплей. Автоматический режим требует постоянного вмешательства.

Передняя панель – как у всех. Руль регулируется только по углу наклона. При росте 186 см я нашел единственное положение, когда видно приборы целиком: сиденье до конца вниз, баранку максимально вверх. На модели G01F, где сиденье снабжено электроприводами, такое ощущение, что и диапазон его перемещений другой: я мог выбирать из большего числа вариантов посадки.

На ходу

Двигатель с коробкой не подружены! В ответ на нажатие акселератора – гигантская пауза. Сначала не происходит ничего, затем растут обороты, и коробка начинает искать в своих недрах подходящую передачу. Это точно преселективный робот? У меня на редакционной Весте робот с одним сцеплением раздражает меньше.

В заявленные 13,1 с до сотни верится с трудом. А еще машина при трогании откатывается назад: система удержания на подъеме при небольших углах не срабатывает, как ни продавливай педаль тормоза.

Кресло простенькое, но форма удачная, в долгой дороге не устаешь. Раз SWM метит в условно «бюджетную» нишу, уместнее была бы ткань вместо экокожи. От триколоров пестрит в глазах, но по-итальянски машина не едет. Шайба трансмиссии – с ограничителями в крайних положениях. На место двух заглушек просятся кнопки обогрева сидений, но включается он только через тачскрин. У подстаканников есть особенность: в них выведен канал климат-контроля, который невозможно перекрыть. Кофе летом остывает мгновенно.

Мы нередко сетуем, что «китайцы» нелинейно реагируют на газ. На фоне G01 почти все они покажутся идеальными: он то «тормозит», то рывком бросается вперед. Есть и легкие подергивания при езде на ровной тяге, как будто мотор слегка троит.

Подвеска тоже озадачила своей «нелинейностью». Она пускай и громко, но вроде бы неплохо переваривает неровности. А потом вдруг на абсолютно таком же «лежачем полицейском» пропустит сильный удар, после которого хочется выйти и проверить колеса.

Сзади места вдоволь, есть все необходимые удобства, включая обогрев сидений. Пол идеально ровный. Для поездок вчетвером-впятером G01 подходит неплохо.

Плюсы

Положительные черты у SWM G01 есть: у него не провальная шумоизоляция, он уверенно едет по ровному асфальту, не требуя подруливаний даже в асфальтовой колее.

Автомобиль щедр на обогревы (руль и все сиденья). Оснащен адаптированной для России медиасистемой на Андроиде с доступом в интернет, предустановленными сервисами Яндекса и возможностью скачивать любые приложения. При этом система не оторвана от автомобиля: через нее реализуются все настройки – это очень удобно.

Багажник маловат. Цифры в характеристиках (789/1725 л) – в буквальном смысле с потолка. Отделочный пластик из тех, что царапается от взгляда. Спинка складывается в ровную поверхность.

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Комплектаций у «ноль-первого» три – по цене от 2,18 до 2,22 млн рублей. Отличаются они только количеством обогревов, потому и разброс всего 40 тысяч рублей.

Будь SWM G01 единственным на нашем рынке предложением с таким сочетанием габаритов, опций и цены, он имел бы шансы на успех. Но на его беду есть уже упомянутый Haval M6, который инженеры явно не обошли вниманием.

SWM G01. Цена в России от 2 178 220 ₽

Увы, но без доводки новичок устроит только совсем неискушенных водителей.

По ездовым ощущениям – «китаец» времен Lifan Solano.

Приемлемые материалы, обогрев руля и сидений, доработанная медиасистема Ездить машину не учили

SWM G01

Длина / ширина / высота / база 4610 / 1855 / 1725 / 2750 мм

4610 / 1855 / 1725 / 2750 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 789 / 1725 л

789 / 1725 л Снаряженная / полная масса 1625/1925 кг

1625/1925 кг Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Время разгона 0–100 км/ч 13,1 с

13,1 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 102 кВт/139 л. с. при 5600 об/мин; 212 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 102 кВт/139 л. с. при 5600 об/мин; 212 Н·м при 2000–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑95 / 52 л

АИ‑95 / 52 л Расход топлива в смешанном цикле 7,5 л / 100 км

7,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

С ПРИСТАВКОЙ F Наряду с моделью G01 в России предлагается G01F. Внешне она отличается развитым обвесом (чем-то напоминает задиристый Geely Coolray). Меняются даже внешние габариты: плюс 60 мм к длине и плюс 15 мм к высоте. Но силовой агрегат и его настройки те же. SWM G01F К измененной внешности прилагается расширенная комплектация. Она богаче на шторки безопасности, несколько ассистентов водителя (без адаптивного «круиза»), камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья и двери багажника. Цена – от 2,42 до 2,46 млн рублей. Гарантийный срок на SWM – 3 года или 100 тысяч км. ТО нужно проходить раз в 10 тысяч км. Масло в коробке предписано менять каждые 60 тысяч км. Из необычного: каждые 60 тысяч км или раз в три года – замена топливных шлангов. Странная прибавка к стоимости обслуживания!