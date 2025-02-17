Возвращение западных автобрендов в РФ может затянуться на годы

Эксперт Моржаретто: Западные компании не вернутся в Россию в ближайшие 1-2 года

После того как Дональд Трамп стал президентом США, все чаще стали звучать разговоры о прекращении боевых действий на Украине и снятии санкций с России.

На этом фоне многие рассуждают о возвращении в Россию западных компаний, в том числе автомобильных. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что пока западных автопроизводителей ждать не стоит.

Многие европейские автокомпании хотели бы возвращения на рынок России, отмечает специалист. Но они связаны внутренними запретами своих государств, которые лишают их возможности заработка на отечественном рынке путем санкций.

По мнению Моржаретто, политика европейских властей относительно скоро смягчится, но это произойдет не быстро. Так как снять ограничения гораздо сложнее, чем их ввести, процесс может занять годы.

Западные автомобильные компании вернутся в Россию не напрямую, полагает Моржаретто. Они могут использовать рынок КНР для захода в РФ под новыми брендами. В качестве примера он привел опыт Volkswagen, который вывел на рынок РФ марку Jetta.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Южный автомобиль