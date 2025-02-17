Пластиковые бутылки, банки, обёртки — удивитесь, сколько мусора остаётся в автобусах каждый день

Ежедневно сотрудники Мострансавто убирают до 4 тонн мусора из автобусов

Каждый день сотрудники Мострансавто вывозят до 4 тонн мусора из салонов автобусов. В компании работает 365 мойщиков и 341 уборщик, которые убирают оставленные пассажирами бутылки, упаковки, обёртки и другие отходы.

Мострансавто, подведомственное Минтрансу Подмосковья, обслуживает 1,4 тыс. маршрутов. Ежедневно на линию выходит более 6 тыс. автобусов, перевозящих свыше 1,6 млн пассажиров.

После завершения смены автобусы проходят обязательную мойку и влажную уборку салона. Уборка салона выполняется вручную, а наружную мойку проводят автоматизированные установки. Сотрудники тщательно моют пол, чистят сиденья, протирают поручни и убирают мусор. На конечных остановках водители проводят быструю поверхностную уборку.

Мострансавто напоминает пассажирам о важности соблюдения чистоты в общественном транспорте. Не мусорьте, не рисуйте на окнах и не портите сиденья. Только вместе мы можем сделать поездки комфортными для всех.

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Источник: Мострансавто