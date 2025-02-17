Отечественный автомобиль вошел в топ-5 самых популярных в сегменте SUV

Авито Авто: интерес россиян к сегменту SUV вырос за год почти в полтора раза

Интерес россиян к сегменту кроссоверов и внедорожников в январе 2025 года вырос на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты Авито Авто в ходе анализа интереса пользователей платформы.

«При этом средняя цена на SUV осталась стабильной и составила 3,199 млн рублей. По данным Авито Авто, в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте SUV вошли Haval (15,9% от общего интереса), Chery (11,7%), Geely (7,3%), ВАЗ (Lada, 7,1%) и Jetour (5,7%). Наиболее впечатляющую динамику роста среди марок продемонстрировал бренд Jetour: интерес к нему вырос почти в три раза по сравнению с январем прошлого года», – уточнили в пресс-службе.

В топ-10 самых популярных моделей лидирует Haval Jolion с долей 5,4% от общего интереса пользователей. На втором месте – Москвич 3 (4,4%), третью строчку занимает Lada Niva Legend (4,1%). Четвертое место у Chery Tiggo 7 Pro Max (3,9%), а замыкает топ-5 Omoda C5 (3,3%).

Москвич 3

Наиболее динамично вырос интерес к Haval F7, интерес россиян к этой модели вырос в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года.

Примечательно, что в топ-10 востребованных моделей вошли автомобили разных ценовых категорий. Самой доступной стала Lada Niva Legend со средней ценой 1,104 млн рублей, а самая максимальная цена оказалась у Haval F7 (3,249 млн рублей).

Интерьер Москвич 3

«Мы видим растущую популярность китайских SUV, что подтверждается ростом интереса к моделям из топ-10: помимо Haval F7, рост интереса в 2,2 раза показал Jetour Dashing, интерес к Chery Tiggo 7 Pro Max вырос на 97,7%, а к Omoda C5 – на 61%», – отмечают в Авито Авто.

При этом эксперты констатируют, что российские модели сохраняют устойчивые позиции в бюджетном сегменте. Важно и то, что при росте интереса средние цены в этом сегменте остаются стабильными. Это делает новые кроссоверы и внедорожники более доступными для российских покупателей, подытожили в Авито Авто.

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Источник: пресс-служба Авито Авто