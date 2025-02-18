Разборки на дороге могут закончиться сроком: юрист рассказал о нюансах

Адвокат Краснов: Избившему подростка водителю из Петербурга грозит реальный срок

Автовладельца из Петербурга, избившего подростка-зацепера, ждет реальное наказание, если судебно-медицинская экспертиза признает нанесенные телесные повреждения тяжкими. Об этом заявил член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

Комментируя инцидент с избиением зацепера, он подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда нужно находиться в рамках правового поля, чтобы самому не предстать перед судом.

«Что касается действий водителя, то, даже пресекая правонарушение, которое совершали подростки, он не имел права их бить. Статья, по которой проходят его действия, зависит от тяжести нанесенных телесных повреждений – она определяется судебно-медицинской экспертизой. Если сильных повреждений нет, то это статья 116 УК РФ – побои, – а если средней тяжести, то статья 112 УК РФ – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», – объясняет эксперт.

Согласно медицинскому заключению, здоровью подростка нанесен ущерб средней тяжести, а это значит, что водителю грозит наказание по статье 112 УК РФ: ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы до трех лет либо арест до шести месяцев, перечислил Краснов.

«Думаю, вряд ли этого водителя посадят на три года, но судимость он может получить реальную, потому что действовал за пределами правовых норм. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ, и дело пойдет в суд», – констатирует эксперт.

Напомним, 11 февраля в Петербурге двое подростков пытались зацепиться за троллейбус, несмотря на предупреждения водителя и владельца стоявшего рядом автомобиля. Один из парней пнул легковушку после неудачной попытки зацепиться, ее владелец избил 16-летнего подростка. У него зафиксировали множественные ушибы и сотрясение мозга.

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Источник: osnmedia.ru