В России заметно дешевеют подержанные кроссоверы: что происходит с ценами
В феврале текущего года в РФ на 10% подешевели б/у кроссоверы у частников по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес». В среднем машина этого сегмента стоит 3 млн рублей.
А в салонах кроссоверы в этом месяце подорожали на 8% по сравнению с февралем 2024 года (средняя цена 3,21 млн рублей).
Директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин отметил, что частники продают машины дешевле в силу естественного старения автопарка. Салоны стараются предлагать клиенту машины в лучшем состоянии, поэтому авто дорожают.
Быстрее всего подешевели китайские автомобили (средняя цена 1,91 млн рублей). Машины из Европы, Кореи и Японии стоят на уровне 2024 года (3,49 млн рублей).
Среди лидеров сегмента Lada Niva (средняя цена 575 000 рублей), BMW X5 в кузове G05 (7,8 млн рублей), Chevrolet Niva (680 000 рублей), Volkswagen Tiguan первой и второй генерации (2,75 млн рублей), Hyundai Creta (1,76 млн рублей).
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.
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Источник: «Известия»