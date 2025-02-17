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Названа средняя цена нового кроссовера в России

«Авито Авто»: новый кроссовер в РФ стоит, в среднем, 3,2 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля класса SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам января текущего года составила 3,2 млн рублей.

Оказалось, что интерес к данному сегменту вырос на 48,4% относительно января 2024 года, рассказали эксперты «Авито Авто».

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В топ-5 самых продаваемых марок в сегменте SUV вошли Haval (15,9%), Chery (11,7%), Geely (7,3%), Lada (7,1%) и Jetour (5,7%).

Среди моделей лидером стал Haval Jolion с долей 5,4% от общего интереса пользователей. Далее следуют Москвич 3, Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Jetour Dashing, Haval H7, Lada Niva Travel и Haval M6. Отмечается, что интерес к Haval F7 вырос в 4,7 раза за год.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Tarantas.news

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
17.02.2025 
Фото:Depositphotos
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