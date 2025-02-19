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Инспекторы ДПС применили оружие, чтобы остановить пьяного лихача

Полицейские Петербурга остановили пьяного водителя выстрелами по колесам машины

Неадекватного водителя Suzuki Grad Vitara, грубо нарушившего правила дорожного движения на одной из улиц города на Неве, задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Для этого правоохранителям пришлось открыть стрельбу по колесам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти.

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После того как 49-летний водитель проигнорировал требование ГАИ остановиться, полицейские преследовали нарушителя на двух патрульных автомобилях. На одной из улиц машину удалось заблокировать, но нарушитель на внедорожнике, не сбавляя скорости, летел прямиком на вышедших из автомобиля инспекторов ДПС.

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, после предупредительного выстрела последовало несколько прицельных по колесам машины, и только после этого лихача удалось остановить. Пьяного жителя Колпино доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: spb.aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
19.02.2025 
Фото:Depositphotos
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