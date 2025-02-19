#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если европейские автобренды вернутся – что будет с ценами? Мнение эксперта
19 февраля
Если европейские автобренды вернутся – что будет с ценами? Мнение эксперта
Кадаков рассказал о дилемме выбора между Skoda...
Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы
19 февраля
Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы
Эксперт Егармин перечислил три серьезные...
Премиум-бренд Aito Seres открывает новые точки продаж и сервисы в России
19 февраля
Премиум-бренд Aito Seres открывает новые точки продаж и сервисы в России
Бренд Aito Seres в 2024 году расширил сеть...

Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы

Эксперт Егармин перечислил три серьезные проблемы с двигателем при поломке помпы

Водяная помпа является важным звеном в системе охлаждения двигателя, чей выход из строя может привести к капремонту или даже замене мотора, рассказал директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

Заклинивание помпы приводит к прекращению циркуляции охлаждающей жидкости, и мотор начинает из-за этого перегреваться. Со временем от высокой температуры деформируется головка блока цилиндров, пояснил специалист.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
181 л.с., 8-ступенчатый автомат и физическая приборка — почти новый кроссовер за 3 млн рублей

Также поломка помпы ведет к обрыву ремня или цепи газораспределительного механизма (ГРМ), в результате возможен загиб клапанов мотора. Все эти ситуации в итоге приводят к капитальному ремонту двигателя или полной его замене, предупредил Егармин.

К уменьшению эффективности работы помпы и ее поломке приводят накопление ржавчины, отложений и грязи внутри системы охлаждения при несвоевременной замене антифриза. Если его уровень слишком низкий или техжидкость старая, то помпа также будет работать всухую, что ускоряет ее износ, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
19.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0