Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы

Эксперт Егармин перечислил три серьезные проблемы с двигателем при поломке помпы

Водяная помпа является важным звеном в системе охлаждения двигателя, чей выход из строя может привести к капремонту или даже замене мотора, рассказал директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

Заклинивание помпы приводит к прекращению циркуляции охлаждающей жидкости, и мотор начинает из-за этого перегреваться. Со временем от высокой температуры деформируется головка блока цилиндров, пояснил специалист.

Также поломка помпы ведет к обрыву ремня или цепи газораспределительного механизма (ГРМ), в результате возможен загиб клапанов мотора. Все эти ситуации в итоге приводят к капитальному ремонту двигателя или полной его замене, предупредил Егармин.

К уменьшению эффективности работы помпы и ее поломке приводят накопление ржавчины, отложений и грязи внутри системы охлаждения при несвоевременной замене антифриза. Если его уровень слишком низкий или техжидкость старая, то помпа также будет работать всухую, что ускоряет ее износ, подытожил эксперт.

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Источник: Газета.Ru