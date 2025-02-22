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Воров из супермаркета наказывают публичной «мойкой»

Судья в Мичигане приговаривает воров из Walmart к мытью машин на парковке

В округе Дженеси (штат Мичиган, США) судья Джеффри Клотье предложил необычное наказание для тех, кто пойман на мелких кражах в супермаркете Walmart – мытье автомобилей на парковке.

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Такое решение стало ответом на растущую проблему воровства в магазинах, которая является частым явлением в этом районе.

Судья сообщил, что такое наказание будут применяться к нарушителям закона вместо традиционного ареста или штрафа. Виновных обяжут мыть машины на специально отведенной парковке Walmart. Это решение принято в ответ на то, что в округе регулярно происходят кражи, и в супермаркете Walmart даже есть выделенное парковочное место для полиции, учитывая частые вызовы на кражи.

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Компания Walmart поддержала инициативу, согласившись предоставить воду и расходные материалы для мойки автомобилей. Ожидается, что к этой мере наказания прибегнут уже весной, и в первые месяцы около 100 человек будут мыть машины в выходные дни. По мнению судьи, для преступников это наказание будет особенно унизительным, учитывая, что их заметят знакомые. Он отметил, что если это поможет хотя бы одному человеку изменить поведение, это уже можно считать успехом.

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По статистике, воровство в магазинах является серьезной проблемой для экономики США, с потерями в 121,6 миллиарда долларов в 2023 году. Кражи особенно распространены среди подростков, для которых они представляют порой «спортивный интерес».

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
22.02.2025 
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