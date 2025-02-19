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В ГД хотят запретить заглушки для ремней безопасности

«Известия»: в России могут запретить заглушки для ремней безопасности

В России могут запретить использование заглушек и накладок для ремней безопасности. Законопроект об этом могут внести в ГД в ближайшее время.

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Такие планы появились у законодателей на фоне роста популярности таких аксессуаров из-за их опасности для водителей и пассажиров. Пункт об их запрете может быть внесен в закон «О защите прав потребителей». Также в ГД намерены повысить штрафы за проезд с непристегнутым ремнем безопасности.

Парламентарии хотят запретить продажу устройств и приспособлений, ограничивающих, меняющих или имитирующих работу ремней безопасности или позволяющих отключить сигнал о непристегнутом ремне безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
19.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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