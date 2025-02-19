Надежные подвеска и мотор: «кореец» без пробега доступен по цене Гранты

В России появился в продаже Hyundai Getz 2010 г. в. без пробега

В РФ в продаже появилась «капсула времени» – 15-летний Hyundai Getz без пробега. Автомобиль проехал лишь 468 км. Владелец утверждает, что этот показатель реальный, так как после покупки в силу «почтенного возраста» владельца на машине не ездили.

Уточняется, что у данного экземпляра есть ПТС, СТС, 2 комплекта ключей, сервисная книжка, установлены сигнализация, multilock на коробку, магнитола Sony, зимняя резина, новый аккумулятор; проведено ТО.

Стоимость авто составляет 1 150 000 рублей. Примерно столько же стоит новый седан Lada Granta с двигателем 106 л.с. и МКП в комплектации #Club"24. В такой версии у авто есть обогрев ветрового стекла, подушки безопасности, 15-дюймовые колесные диски, кондиционер, задние датчики парковки, подогрев передних сидений и прочее.

Hyundai Getz

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Источник: «Российская газета»