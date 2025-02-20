Выявляли неплательщиков штрафов — ГАИ в ходе рейда остановили почти 2000 машин

Сотрудники ГАИ Петербурга отправили почти 100 авто на спецстоянку в рамках рейда

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга в рамках «иностранного» рейда проверили водителей с зарубежными номерами. В отношении нарушителей составили 1218 административных протоколов.

В общей сложности сотрудники ДПС остановили порядка 2000 автомобилей, владельцы которых – в основном, граждане ближнего зарубежья и стран Прибалтики. В ходе рейда выявляли автовладельцев, забывших поставить транспортное средство на учет или не оплативших выписанные ранее штрафы за нарушения ПДД.

В итоге почти 100 транспортных средств отправлены на спецстоянку, а более 80 автовладельцев доставили в отделения полиции из-за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, 18 водителей отправили на медицинское освидетельствование.

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Источник: 78.ru