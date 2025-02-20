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Знакомый кроссовер Mazda вернулся в Россию по доступной цене

В России появились в продаже кроссоверы Mazda CX-5 по цене от 2,7 млн рублей

Новые кроссоверы Mazda CX-5 продолжают продавать в России, сейчас цена автомобиля начинается от 2,67 млн рублей. За столько машину под заказ готова привезти фирма из Владивостоке.

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Mazda CX-5
Mazda CX-5

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Это автомобиль с тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом с функцией запуска двигателя с кнопки, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и пластиковым рулем.

Аналогичный автомобиль фирма из Краснодара привезет в Уссурийск за 2 800 000 рублей. Под капотом 2,0-литровый атмосферник мощностью 155 л. с., 6-ступенчатая АКП, привод передний.

3 150 000 рублей стоит авто с кожаным салоном и мультирулем. Из наличия Mazda CX-5 с таким же оснащением дешевле всего продают в Москве. Там он стоит 3 850 000 рублей.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

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Полноприводные модификации, оснащенные либо 2,5-литровым турбомотором мощностью 230 л. с., либо 2,5-литровым атмосферником на 194 л.с., стоят от 3 764 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 16
20.02.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-33