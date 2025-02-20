Знакомый кроссовер Mazda вернулся в Россию по доступной цене

В России появились в продаже кроссоверы Mazda CX-5 по цене от 2,7 млн рублей

Новые кроссоверы Mazda CX-5 продолжают продавать в России, сейчас цена автомобиля начинается от 2,67 млн рублей. За столько машину под заказ готова привезти фирма из Владивостоке.

Mazda CX-5

Это автомобиль с тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом с функцией запуска двигателя с кнопки, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и пластиковым рулем.

Аналогичный автомобиль фирма из Краснодара привезет в Уссурийск за 2 800 000 рублей. Под капотом 2,0-литровый атмосферник мощностью 155 л. с., 6-ступенчатая АКП, привод передний.

3 150 000 рублей стоит авто с кожаным салоном и мультирулем. Из наличия Mazda CX-5 с таким же оснащением дешевле всего продают в Москве. Там он стоит 3 850 000 рублей.

Mazda CX-5

Полноприводные модификации, оснащенные либо 2,5-литровым турбомотором мощностью 230 л. с., либо 2,5-литровым атмосферником на 194 л.с., стоят от 3 764 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Источник: «Автоновости дня»