Эти внедорожники и кроссоверы лучше всего сохраняют стоимость
«Автостат» перечислил SUV, лидирующие по сохранению стоимости в России
Внедорожник УАЗ Патриот стал лидером в ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», который составляет аналитическое агентство «Автостат». Его остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составила 119,9% от исходной.
Далее следует китайский Haval F7 с результатом 114,2%. Changan CS75 Plus занял третье место.
Рейтинг был рассчитан для трехлетних машин 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом разных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий.
Уточняется, что Changan CS75 Plus оснащается силовыми агрегатами собственной разработки Changan и АКП японской компании Aisin.
Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.
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Источник: «Автостат»
Фото:freepik / snowing | УАЗ | Haval | Changan
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20.02.2025
Фото:freepik / snowing | УАЗ | Haval | Changan
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