Эти внедорожники и кроссоверы лучше всего сохраняют стоимость

«Автостат» перечислил SUV, лидирующие по сохранению стоимости в России

Внедорожник УАЗ Патриот стал лидером в ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», который составляет аналитическое агентство «Автостат». Его остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составила 119,9% от исходной.

Далее следует китайский Haval F7 с результатом 114,2%. Changan CS75 Plus занял третье место.

Рейтинг был рассчитан для трехлетних машин 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом разных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий.

Уточняется, что Changan CS75 Plus оснащается силовыми агрегатами собственной разработки Changan и АКП японской компании Aisin.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автостат»