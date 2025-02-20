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Эти внедорожники и кроссоверы лучше всего сохраняют стоимость

«Автостат» перечислил SUV, лидирующие по сохранению стоимости в России

Внедорожник УАЗ Патриот стал лидером в ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», который составляет аналитическое агентство «Автостат». Его остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составила 119,9% от исходной.

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Далее следует китайский Haval F7 с результатом 114,2%. Changan CS75 Plus занял третье место.

Рейтинг был рассчитан для трехлетних машин 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом разных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий.

Уточняется, что Changan CS75 Plus оснащается силовыми агрегатами собственной разработки Changan и АКП японской компании Aisin.

УАЗ Патриот
Changan CS75 Plus
Haval F7

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / snowing | УАЗ | Haval | Changan
Количество просмотров 12
20.02.2025 
Фото:freepik / snowing | УАЗ | Haval | Changan
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