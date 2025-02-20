Разница в 1 млн рублей: автомобили этого бренда резко подешевели

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Марка Hongqi резко снизила цены на все автомобили в России

Марка Hongqi объявила о снижении цен на все свои автомобили. Самым доступным остается дорестайлинговый кроссовер Hongqi HS5, цена на него сейчас начинается от 3 290 000 руб. в базовой версии Comfort, а в максимальной Deluxe он стоит от 3 590 000 руб. Ранее 3,59 млн руб. кроссовер стоил в «базе», а топовый вариант обходился в 3 890 000 руб.

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Hongqi HS3 сейчас предлагается по цене от 3 390 000 руб. в начальной комплектации Comfort, а в версии Deluxe он стоит 3 990 000 руб. Ранее его цена начиналась от 3 990 000 и 4 590 000 руб. соответственно.

Hongqi H5 теперь доступен по цене от 3 860 000 руб. за версию Comfort, версия Deluxe стоит от 4 140 000 руб. Ранее этот автомобиль продавали в четырех комплектациях, и его стоимость стартовала от 4 790 000 руб.

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Обновленный Hongqi HS5 стоит от 4 590 000 руб. в комплектации Comfort, цена комплектации Deluxe начинается от 5 190 000 руб. (ранее – от 5 390 000 руб., в «топе» – 5 990 000 руб.).

Кроссовер E-HS9 теперь доступен в пяти комплектациях. Стоимость начинается от 7 700 000 руб. (ранее от 9 490 000 руб).

Флагманский седан Hongqi H9 сейчас доступен от 6 300 000 руб. (ранее – от 7 790 000 руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: пресс-служба Hongqi

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
20.02.2025 
Фото:Zuma\TASS
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