Культовые праворульные авто — всё: концерн осенью прекратит выпуск двух моделей

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Toyota снимает с производства бюджетные модели Corolla Axio и Corolla Fielder

Японский автопроизводитель Toyota намерен снять с производства две бюджетные модели – уже в октябре текущего года остановят выпуск седана Corolla Axio и универсала Corolla Fielder.

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Бюджетные версии Axio и Fielder были востребованы у корпоративных клиентов и рядовых покупателей за практичность, надежность и низкую цену. С момента выпуска в 2012 году Axio и Fielder три раза модернизировали: в 2015, 2017 и 2022 годах. При этом с точки зрения технических параметров практически ничего не изменилось. Покупатели выбирали между бензиновой и гибридной версией, большинство из которых были с передним приводом. Полный привод был только у модели с бензиновым двигателем объемом 1,5 л и вариатором.

Toyota Corolla Axio
Toyota Corolla Axio

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Сейчас цена Corolla Axio стартует от 1,639 млн иен (по текущему курсу примерно 961 тыс. рублей), а универсал Corolla Fielder – от 1 786 400 иен (порядка 1,01 млн рублей). Пока Axio и Fielder еще доступны для заказа, но после анонса о завершении выпуска лист ожидания растянулся на несколько месяцев. Бюджетные Corolla продавали в Бангладеш, Гонконге, Сингапуре, Макао, в Новой Зеландии, на Ямайке, Шри-Ланке и на Дальнем Востоке.

Toyota Corolla Fielder
Toyota Corolla Fielder

Источник: 110km.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
20.02.2025 
Фото:Toyota
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