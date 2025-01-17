#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

На рынок России вернулся японский кроссовер — известна цена

В России продается Toyota Corolla Cross в топовой версии за ₽3,9 млн

Продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross возобновились на рынке России, партию таких автомобилей завезли в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Рекомендуем
Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

Цена модели, представленной в одной из старших версий Deluxe Edition, составляет 3,99 млн рублей. Выпуск кроссовера наладили на совместном с китайской FAW заводе Toyota. Он построен на глобальной модульной платформе TNGA, передняя подвеска Corolla Cross – McPherson. Под капотом – атмосферный мотор объемом 2,0 л мощностью 171 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод – передний.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В длину Toyota Corolla Cross 4,46 м, у кроссовера богатое оснащение, включая адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, датчики освещения и набор водительских ассистентов.

Toyota Corolla Cross ранее уже продавалась в РФ по схеме параллельного импорта. Прошлым летом дилеры предлагали паркетник в более простой версии по цене 2,99 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 320
17.01.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+17