На рынок России вернулся японский кроссовер — известна цена
Продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross возобновились на рынке России, партию таких автомобилей завезли в нашу страну по схеме параллельного импорта.
Цена модели, представленной в одной из старших версий Deluxe Edition, составляет 3,99 млн рублей. Выпуск кроссовера наладили на совместном с китайской FAW заводе Toyota. Он построен на глобальной модульной платформе TNGA, передняя подвеска Corolla Cross – McPherson. Под капотом – атмосферный мотор объемом 2,0 л мощностью 171 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод – передний.
В длину Toyota Corolla Cross 4,46 м, у кроссовера богатое оснащение, включая адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, датчики освещения и набор водительских ассистентов.
Toyota Corolla Cross ранее уже продавалась в РФ по схеме параллельного импорта. Прошлым летом дилеры предлагали паркетник в более простой версии по цене 2,99 млн рублей.
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Источник: autonews.ru