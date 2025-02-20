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Volkswagen отзывает кроссоверы из-за серьезной проблемы

Volkswagen в США отзывает Atlas и Atlas Cross Sport из-за брака трансмиссии

Североамериканское подразделение Volkswagen объявило отзыв нескольких кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport из-за бракованной трансмиссии в США и Канаде. Об этом сказано в документах, поданных в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Проблемные авто бренда оснащены 8-ступенчатой АКП AQ451, произведенной на предприятии Hyundai Transys Georgia Powertrain West 5 ноября 2024 года. Из-за возникших при производстве проблем эта трансмиссия может отказать как во время стоянки, так и при движении.

На кроссоверах будет произведена замена бракованной трансмиссии за счет производителя.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: Autoevolution

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
20.02.2025 
Фото:Unsplash
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