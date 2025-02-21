Раскрыта опасность полного привода при заносе

Эксперт Уткина: Полный привод создает ошибочное чувство уверенности при вождении

Управлять машиной с полным приводом в условиях заноса могут только опытные и подготовленные водители, отмечает директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Она пояснила, что современные системы полного привода делятся на две категории. К первой относятся системы с центральным дифференциалом, где полный привод работает постоянно. Мощность распределяется между осями через редуктор, при этом все колеса ведущие.

При такой системе нет гарантии, что автомобиль не попадет в аварию. Вторая категория систем использует муфты, которые устанавливают на полноприводные кроссоверы. Эти муфты автоматически подключают вторую ось, если авто начинает буксовать.

Полноприводные машины разгоняются легче на скользких поверхностях. При этом им необходимо постоянное сцепление с дорогой для предотвращения скольжения. Автомобилистам необходимо избегать резкого торможения на поворотах.

По словам эксперта, чтобы выйти из заноса, нужно повернуть руль в противоположную сторону, сбросить газ и плавно восстановить тягу. Важно ощутить, когда колеса начинают выравнивать автомобиль. При этом нехватка тяги может привести к продолжению скольжения, а избыток газа – к нехватке места на дороге, пояснила Уткина.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета