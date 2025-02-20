Новые кроссоверы Peugeot 2008 сейчас дешевле 2 млн рублей
В России появился в продаже кроссовер Peugeot 2008 2022 г. в. без пробега. Из-за пандемийных ограничений его не удалось продать в Китае. В РФ можно заказать авто, воспользовавшись пониженной ввозной пошлиной для трехлетних машин.
Peugeot 2008 представляет собой кроссоверную версию модели 208, у моделей общая агрегатная база. В основе кроссовера находится компактная модульная платформа CMP (Common Modular Platform), которую хвалят за достойные по меркам класса шумо-, термо- и виброизоляцию.
Габариты модели 4300х1770х1530 мм при колесной базе 2650 мм, объем багажника равен 405 литрам.
Привод передний, под капотом автомобиля турбомотор с отдачей 136 л.с., 6-ступенчатый робот. Дорожный просвет равен 200 мм.
У авто есть бесключевой доступ, панорамная крыша, светодиодная оптика, отделка салона экокожей, кондиционер, рейлинги на крыше.
Срок доставки составит 50-60 дней, стоимость кроссовера 1 790 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.
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Источник: E-n-cars.ru