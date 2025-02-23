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Автомобильная промышленность Германии в кризисе, причины известны

Politico: немецкий автопром страдает из-за Китая и роста цен на энергоносители

Экономика Германии переживает кризис, а автомобильная промышленность, которая когда-то была основной опорой страны, теперь сталкивается с серьезными проблемами, пишет американское издание Politico.

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Немецкие производители борются с падением спроса на электромобили, снижением продаж в Китае и ростом конкуренции со стороны китайских компаний. Усугубляет ситуацию повышение цен на энергоносители после начала конфликта в Украине.

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Автопроизводители Германии, долгое время опиравшиеся на свои высококлассные двигатели внутреннего сгорания, теперь сталкиваются с трудностями перехода на электромобили. Германия не контролирует ключевые технологии для их производства, в том числе батареи. В этих сферах преуспел Китай. Усугубляют ситуацию повышение цен на рабочую силу и энергоресурсы.

Ситуация на китайском рынке также ухудшилась: продажи немецких марок, таких как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, снизились, в то время как китайские компании предлагают более дешевые и технически совершенные электромобили. Это снижает рыночные доли крупных немецких автопроизводителей.

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Кроме роста цен на энергоносители также подорожали сталь и алюминий, необходимые для производства автомобилей. Возможные новые пошлины со стороны США повлияют на стоимость металлов и могут еще больше ухудшить ситуацию. Попытки переноса производств в страны с дешевой рабочей силой также привели к сокращению объема выпуска в Германии.

Теперь немецким автопроизводителям предстоит решить вопрос: смогут ли они восстановить былую конкурентоспособность в условиях жесткой конкуренции и глобальных изменений или же модель, которая принесла им успех, окончательно рухнет?

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Источник: ИноСМИ

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Алексеева Елена
Фото:DPA/ТАСС
23.02.2025 
Фото:DPA/ТАСС
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