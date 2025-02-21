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Renault может вернуться в Россию

Глава Renault Лука де Мео: Компания не исключает возвращения в Россию

Французский автопроизводитель Renault не исключает возвращения в РФ, заявил руководитель компании Лука де Мео.

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«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», – заявил он.

Он отметил, что пока не думал о возвращении, так как «все постоянно движется».

«У нас есть вариант: давайте посмотрим, как все пойдет», – заявил де Мео.

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Возможность возвращения Renault в Россию пока «крайне маловероятна», сообщил ранее финансовый директор Тьерри Пьетон. «Я думаю, что если мы вернемся в Россию через некоторое время, то вряд ли это произойдет тем способом, который предусмотрен в пункте о возвращении», – сказал он и добавил, что «пока рано принимать решения».

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Financial Times

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
21.02.2025 
Фото:Unsplash
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