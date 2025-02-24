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Выяснилось, какой китайский кроссовер с пробегом стал фаворитом у россиян

Продажи автомобилей с пробегом из Китая выросли в России за год почти в два раза

Продажи китайских легковых автомобилей на вторичном рынке России в январе достигли до 17,6 тыс. экземпляров. Этот показатель на 96,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Всего в России в текущем январе реализовано 17 577 автомобилей с пробегом из Китая. В 2024 году продажи составили 8942 экз. машин с пробегом.

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Самой популярной маркой января 2025 года стала Chery, на ее долю пришлось 3,9 тыс. проданных единиц, рост за год составил 64,5%. Затем идут Geely и Haval, продажи которых составили 3,4 (+84,8%) и 2,5 (+137,5%) тыс. экземпляров соответственно. Топ-5 замыкают Lifan – 1,5 тыс. единиц (+22%) и Changan – одна тысяча штук (+190%).

Что касается моделей, то этот рейтинг возглавил Haval Jolion с результатом в 724 проданных автомобиля (+180%). На втором месте Geely Coolray с 634 шт. реализованных машин (+78%). Далее в списке идут Chery Tiggo и Haval F7 – 576 и 538 штук (+15% и +100%) соответственно. Пятое место занимает Chery Tiggo 7 Pro – 490 шт. (+47%).

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Согласно данным «Автостата», по итогам января на рынке России продано 420,3 тыс. легковых автомобиля с пробегом – это на 29,4% больше, чем в 2024 году. Доля китайских машин на вторичном рынке РФ составляет 4,2%, в январе 2023 года этот показатель составлял 2,75%.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.02.2025 
Фото:Depositphotos
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