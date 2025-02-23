Эти детали чаще всего меняют у популярных автомобилей

«Авторусь»: популярным машинам чаще всего меняют фильтры и свечи зажигания

По итогам истекшего года в России самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания авто оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителя, сообщила директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.

Она рассказала, что среди известных моделей авто были популярны работы по полной замене масла, ламп и светодиодов и операции с элементами подвески. Также в прошлом году ускорилась динамика замещения ушедших марок автозапчастей, особенно в категориях тормозных дисков и колодок.

Эксперт прибавила, что в России разница в цене между запчастями собственных торговых марок (СТМ) и брендов порой доходит до 300%, поэтому потребители стали чаще самостоятельно оценивать технические характеристики запчастей и мониторить отзывы.

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Источник: Газета.Ru