Этого 16-летнего «японца» продают за 1,6 млн рублей

В России новый Suzuki SX4 2009 года выпуска оценили в 1 649 000 рублей

В России на одном из классифайдов представлен новый Suzuki SX4 2009 года выпуска за 1 649 000 рублей. Автомобиль с пробегом чуть более 3,5 тысяч километров выставлен на продажу в Нижегородской области.

Suzuki SX4

Владелец утверждает, что автомобиль в идеальном состоянии, а в салоне еще остался запах новой машины, хотя через 16 лет это кажется странным.

Он объясняет это редким использованием и хранением в теплом, сухом гараже. После покупки также была проведена антикоррозийная обработка кузова.

Suzuki SX4 интересен тем, что это пограничный вариант между хэтчбеком и кроссовером: с одной стороны, он внешне больше близок к обычным хэтчбекам, с другой – имеет немаленький клиренс и полный привод.

Suzuki SX4

Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на эту «капсулу времени» составила 1 649 000 рублей. Для сравнения, цена нового автомобиля Москвич 3 в России в 2025 году начинается от 1700 000 рублей за автомобиль с турбированным мотором 1.5, мощностью 136 л.с. и МКП.

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Источник: «Российская газета»