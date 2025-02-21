#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Niva Legend
21 февраля
В Европе начались продажи нового российского внедорожника
В Германии стартовали продажи Lada Niva Legend...
Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России
21 февраля
Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России
Lada и Geely стали лидерами среди автобрендов...
Информация для водителей: движение по центру города изменится из-за салюта
21 февраля
Информация для водителей: движение по центру города изменится из-за салюта
В центре Петербурга перекроют движение на...

Этого 16-летнего «японца» продают за 1,6 млн рублей

В России новый Suzuki SX4 2009 года выпуска оценили в 1 649 000 рублей

В России на одном из классифайдов представлен новый Suzuki SX4 2009 года выпуска за 1 649 000 рублей. Автомобиль с пробегом чуть более 3,5 тысяч километров выставлен на продажу в Нижегородской области.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Suzuki SX4
Suzuki SX4

Владелец утверждает, что автомобиль в идеальном состоянии, а в салоне еще остался запах новой машины, хотя через 16 лет это кажется странным.

Он объясняет это редким использованием и хранением в теплом, сухом гараже. После покупки также была проведена антикоррозийная обработка кузова.

Suzuki SX4 интересен тем, что это пограничный вариант между хэтчбеком и кроссовером: с одной стороны, он внешне больше близок к обычным хэтчбекам, с другой – имеет немаленький клиренс и полный привод.

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на эту «капсулу времени» составила 1 649 000 рублей. Для сравнения, цена нового автомобиля Москвич 3 в России в 2025 году начинается от 1700 000 рублей за автомобиль с турбированным мотором 1.5, мощностью 136 л.с. и МКП.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 11
21.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Suzuki SX4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв