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Почти новая: в России продается 18-летняя Nissan Almera корейской сборки

Nissan Almera Classic 2007 года выпуска оценили в 1 млн рублей

В Томске на классифайде был найден очередной экземпляр старой-новой машины.

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Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic

Владелец Nissan Almera Classic 2007 года выпуска выставил автомобиль на продажу за миллион рублей, утверждая, что авто находится почти в идеальном заводском состоянии. По словам владельца, у машины только один собственник, она всегда хранилась в гараже и ее бережно использовали.

Nissan Almera Classic
Nissan Almera Classic

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Автомобиль эксплуатировали лишь летом и довольно редко, что позволило сохранить небольшой пробег — всего 20 тысяч километров за 18 лет.

Седан оборудован подушкой безопасности водителя, центральным замком, передними электростеклоподъёмниками, гидроусилителем руля и кондиционером. Nissan Almera оснащён атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра, мощностью 107 л.с., и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Сборка – Южная Корея.

За один миллион рублей можно приобрести хоть и скромный, но практически новый и надежный автомобиль, который прослужит ещё много лет, уверяет владелец в объявлении.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
21.02.2025 
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Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
Недостатки:
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
Комментарий:
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)
+1