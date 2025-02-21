Почти новая: в России продается 18-летняя Nissan Almera корейской сборки
В Томске на классифайде был найден очередной экземпляр старой-новой машины.
Владелец Nissan Almera Classic 2007 года выпуска выставил автомобиль на продажу за миллион рублей, утверждая, что авто находится почти в идеальном заводском состоянии. По словам владельца, у машины только один собственник, она всегда хранилась в гараже и ее бережно использовали.
Автомобиль эксплуатировали лишь летом и довольно редко, что позволило сохранить небольшой пробег — всего 20 тысяч километров за 18 лет.
Седан оборудован подушкой безопасности водителя, центральным замком, передними электростеклоподъёмниками, гидроусилителем руля и кондиционером. Nissan Almera оснащён атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра, мощностью 107 л.с., и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Сборка – Южная Корея.
За один миллион рублей можно приобрести хоть и скромный, но практически новый и надежный автомобиль, который прослужит ещё много лет, уверяет владелец в объявлении.
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Источник: «Российская газета»