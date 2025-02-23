Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями

На продажу выставили подделку под Ferrari Testarossa с дверями как у Lamborghini

«Как бы лакшери суперкар из лоукост-спорткара» – направление в тюнинге не новое, хорошо освоенное и пользующееся популярностью: взять хотя бы недавнюю (хотя как сказать) японскую придумку превращать Mazda MX-5 Miata в некое подобие Porsche 911. Вот и в солнечной Калифорнии нашелся чудак, применивший сей подход – разумеется, со своим собственным шармом.

И да, речь тут не о тюнинг-ателье, создающем «мутантов» на заказ, а о деятельности самого настоящего калифорнийского «кулибина», энтузиаста. Его изделие существует в единственном экземпляре и в данный момент выставлено на продажу за 13 500 долларов под именем «Farrari». А в американских СМИ эту машину окрестили Fieroari – потому что в основе у нее недорогой спорткар Pontiac Fiero 1987 года. Кстати, это не единственный раз, когда эту модель превращали в «итальянку»!

Что неудивительно: Fiero, при всей своей бюджетности, имеет правильную ДНК – он двухместный и среднемоторный! Но если несколько лет назад из Фиеро пытались сделать довольно-таки страшное подобие Ferrari Enzo, то в этот раз народный американский гений копнул глубже в толщу истории «гарцующего жеребца» и породил... Ferrari Testarossa – ну или что-то более или менее ее напоминающее.

Вообще, масштаб переделок поражает: исходник способны узнать только реальные знатоки. Каким образом в скромное нутро удалось впихнуть двигатель Chevy 350, он же знаменитый Chevrolet Small-Block – V8, который «small» только по американским меркам, – вообще загадка... Но самое крутое, что у этой «Тестароссы» – только не падайте! – ламбо-двери! В этой машине просто совместили лучшее!

Не будем придираться к слишком большому зазору между передней кромкой двери и передним крылом, бюджетной спортбаранке с надписью «Grant», а также к тому, что внутренние ручки дверей скручены с калитки соседской дачи, а фотографий правого борта машины нет в принципе...

Зато на подлокотнике вышит номер модели (512TR), спинки украшены гарцующими лошадьми, а колесные диски подобраны точно «в кассу» этому цыганскому калифорнийско-итальянскому шику. Движок с коробкой только что прошли переборку, да и в целом аппарат в «отличном состоянии», заявляет продавец. Повезет же кому-то!

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Источник: Jalopnik