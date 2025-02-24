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От УАЗа Хантер до Haval H5: самые доступные рамные внедорожники

Топ-5 самых дешевых рамных внедорожников в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых доступных моделей в сегменте больших рамных внедорожников. Самым дешевым в рейтинге стал УАЗ Хантер стоимостью от 1,51 млн рублей за версию 2024 г. в. со 112-сильным мотором и МКП. В базовой версии автомобиль имеет подключаемый полный привод.

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УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

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Далее следует УАЗ Патриот (от 1,68 млн рублей) с подключаемым полным приводом, 2,7-литровым бензиновым атмосферником ZMZ Pro мощностью 150 л.с., МКП.

Среди зарубежных моделей наиболее доступен Oting Паладин (от 3,5 млн рублей) с 228-сильным 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi, 8-ступенчатой АКП и подключаемым полным приводом.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

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Далее следует китайский BAIC BJ40 (от 3,72 млн рублей) с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 162 л.с., 8-ступенчатой АКП и подключаемым полным приводом.

На пятом месте находится Haval H5 со 150-сильным 2,0-литровым турбодизелем, АКП8 и и подключаемым полным приводом part-time, стоимостью 3,8 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

Haval H5
Haval H5
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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | УАЗ | Haval
Количество просмотров 13
24.02.2025 
Фото:Depositphotos | УАЗ | Haval
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